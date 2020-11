Riduce famiglia in schiavitù. «Botte a mia figlia disabile»

Chiedeva soldi in cambio di protezione e per ottenere quanto voleva non esitava a minacciare di morte lui e la sua famiglia. Per prostrare psicologicamente la sua vittima, un parrucchiere di Nichelino con un negozio ben avviato nel quartiere della Crocetta, a Torino, millantava amicizie altolocate con esponenti di clan mafiosi. «Se non paghi sono guai», gli diceva.

Lo scorso luglio il professionista, dopo aver consegnato al suo aguzzino più di 10mila euro, ha trovato la forza di raccontare tutto ai carabinieri. Una confessione tra i singhiozzi che ha fatto capire ai militari che dietro a quella storia c’era di più. La vittima ha spiegato di dover consegnare di lì a poco altri 300 euro al suo carnefice, e i militari si sono presentati all’appuntamento insieme a lui, arrestando Danilo Urraso, 43enne di Torino, in flagranza di reato. Ma le indagini non si sono esaurite con l’episodio permettendo di scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora. E ieri il Gip ha ordinato la custodia cautelare in carcere.

