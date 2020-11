Riecco i barboni. Sono tornati!

Caro Direttore, dopo la lettera che avete pubblicato pochi giorni fa sugli homeless (in inglese), i clochards (in francese), i barboni o vagabondi (in italiano, anche se al raffinato palato della grillina Schellino apparirà una definizione – Devoto-Oli – esecrabile) che affollano via Roma e tutto il centro, gli stessi si erano dileguati. Attenzione! Le solite confidenziali istruzioni di chi, come lo definiva il lettore che vi ha scritto, omette in atti pubblici, son sempre ufficialmente inespresse ma intuibilissime anche all’accattone analfabeta: ‘Forza, facciamo come al solito, sgomberate qualche giorno e poi tornate serenamente!’. Infatti: nel weekend, sotto i portici, son tornati ombrelli, cartoni, pubbliche defecazioni, targhette e piattini per le donazioni ( pare che, pur in questi periodi di magra non scendano al di sotto dei 25-30 Euro al giorno). Denunciamoli, tutti questi ammini- stratori! E additiamo anche chi, da via Palazzo di Città (Appendino compresa) ai Vigili Urbani, da C. Vinzaglio alla Prefettura, ‘forse’ non fa il proprio dovere per tutelare sicurezza e igiene degli indignati cittadini torinesi.