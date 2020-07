Riecco i concorsi del Comune. E in mille si giocano 12 posti

Turni, addetti alla sicurezza e misurazione della temperatura all’ingresso per tutti i partecipanti. Ripartono così i concorsi del Comune di Torino, dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza Covid. Il primo banco di prova per l’amministrazione pubblica sarà il test preselettivo per dodici posti da dirigente, in programma al Palasport il 28 e 29 luglio, per cui si attendono 1.060 candidati provenienti da diverse regioni d’Italia. «Abbiamo scelto di partire da questo concorso perché coinvolge un numero considerevole di persone e per noi sarà una sorta di test, che ci aiuterà a capire come organizzare le prossime selezioni». Si aspetta di vedere come andrà la prova per calendarizzare il “Concorsone di Palazzo Civico” per 100 posti da istruttore amministrativo. Rinviato più volte proprio a causa del coronavirus, l’esame dovrebbe essere sostenuto da oltre 1.400 candidati.

Intanto, per adeguarsi alle norme anti contagio, il concorso dei dirigenti si svolgerà in due giorni e su turnazioni. «Il Palazzetto è stato diviso in sezioni», spiega il direttore della Divisione Personale del Comune di Torino, Giuseppe Ferrari.

