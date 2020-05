Riecco “La Compagnia del Cigno” e le musiche di Gabriele Roberto

“La Compagnia del Cigno” è stato uno dei grandi successi televisivi del 2019: il racconto di un gruppo di sette ragazzi che frequentano il Liceo Musicale e il Conservatorio di Milano, ideato e diretto da Ivan Cotroneo, era già pronto per una seconda stagione quando la produzione è stata sospesa a causa del Covid-19 e dei pericoli di contagio. In attesa di poter vedere le nuove puntate, Raidue ha deciso di rimandare in onda ogni mercoledì sera la prima serie, ottenendo riscontri interessanti.

In una fiction interamente basata sulla musica la colonna sonora è cruciale: le lodi del pubblico e degli addetti ai lavori sono andate unanimi al suo autore, l’albese Gabriele Roberto, la cui carriera si divide da molti anni tra Italia e Giappone.

