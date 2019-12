Riecco “Notre Dame de Paris”. «Il sogno di essere Esmeralda»

Libera, appassionata e vitale: è Esmeralda, la bella gitana intorno cui si concentrano le vicende e le follie d’amore di Quasimodo (Giò Di Tonno), Frollo e Febo in “Notre Dame de Paris”, l’opera moderna, in programma al PalaAlpitour dal 20 al 22 dicembre, ispirata all’omonimo romanzo di Victor Hugo, prodotta da David e Clemente Zard e sorta dalle musiche di Riccardo Cocciante e dalle parole di Luc Plamondon (per la versione francese del 1998) e Pasquale Panella (per la trasposizione italiana del 2002). I fautori di uno degli spettacoli più imponenti e apprezzati al mondo (con oltre 4 milioni di spettatori solo in Italia), cui presterà il volto, proprio nel ruolo (che fu di Lola Ponce) di Esmeralda, la talentuosa cantante 26enne e di origini albanesi Elhaida Dani: vincitrice della prima edizione di “The Voice of Italy”, finalista all’Eurovision Song Contest 2015 e già protagonista dell’opera, dal 2016, in occasione del suo tour mondiale in lingua francese.

Nel programma “The Voice of Italy” era in team con Cocciante: quale rapporto si è creato, tra di voi?

«Riccardo Cocciante è stato un grande maestro e nutro, per lui, una profonda stima, sia lavorativa sia personale».

Ed è stato proprio lui a volerla nel ruolo di Esmeralda.

«Sì: la sera successiva alla vittoria di “The Voice”, infatti, lui mi confessò che mi immaginava perfettamente in questo personaggio e, in particolare, a cantare “Ave Maria Pagana”. Questo commento mi è rimasto impresso, quindi ho imparato tutta l’opera a memoria, mi sono candidata per la versione francese e, dopo un anno di audizioni, ho ottenuto il ruolo di Esmeralda».

Che cosa significa, per lei, questo personaggio?

«Mi sono innamorata di “Notre Dame de Paris” circa dieci anni fa e interpretare questo ruolo rappresenta, dunque, la realizzazione di un sogno: ancora oggi, non posso credere di alzarmi, recarmi a teatro e vestire i panni di Esmeralda. La vita è stata molto generosa».

Quali caratteristiche ha la sua Esmeralda?

«Dipende: la mia Esmeralda francese è molto più dolce, morbida e sensibile, mentre in Italia – forse a causa dell’italiano, la mia seconda lingua – è una zingara più forte e determinata, più presente. E questa versione è la mia preferita, perché qui Esmeralda, anche grazie alla prima interpretazione di Lola Ponce, mostra tratti ribelli ed è come una bambina che gioca sul palco».

A proposito di Lola Ponce: ha avuto modo di confrontarsi con lei?

«Non ancora, anche se mi farebbe piacere farlo: la stimo tanto ed è l’Esmeralda italiana per eccellenza».