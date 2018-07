Rientra in casa e trova una sorpresa inimmaginabile aggrappata alla parete

La sorpresa che non ti aspetti: rientri in casa e cosa trovi sul muro? Una rana aggrappata alla parete, che prova a non farsi prendere e si muove su e giù, tentando di trovare una via di fuga.

Già questa immagine potrebbe rivelarsi davvero sorprendente, ma non è tutto. Accade infatti qualcosa di ulteriormente inaspettato: il cuore della rana improvvisamente comincia a pulsare.

Una luce strana, intermittente, intensa. Quale sarà il motivo? Cosa si cela dietro il mistero della strana luce pulsante nella rana introdottasi all’improvviso in casa? Davvero un materiale per amanti degli enigmi irrisolti.