Rifiuta di acquistare una protesi dentaria, due fratelli pestano l’addetto di un compro oro: presi

Due fratelli di 44 e 34 anni, di nazionalità italiana, sono stati arrestati dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano, coadiuvati da colleghi della squadra volante, per una tentata estorsione ai danni di un compro oro del quartiere, con tanto di lesioni ai danni dell’esercente.

Giovedì scorso i due si sono presentati in negozio chiedendo con insistenza al commerciante di acquistare una capsula dentaria in oro in loro possesso. Nonostante i rifiuti del negoziante e gli inviti ad allontanarsi, dopo mezz’ora la coppia ha fatto ritorno nell’esercizio riprendendo a chiedere con insistenza l’acquisto della capsula.

Dopo aver chiesto all’esercente di parlare da vicino, i due lo hanno colpito violentemente con calci e pugni, la maggior parte rivolti al viso e agli occhi. Durante il pestaggio, la vittima è stata anche minacciata con un coltello. Alcuni passanti hanno osservato la scena e richiamato l’attenzione del 112.

Dopo una fuga a piedi per le vie del quartiere, i due energumeni sono stati raggiunti e bloccati in via Monte Rosa. Dopo una agguerrita resistenza entrambi i fratelli, con numerosissimi precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati arrestati per tentata estorsione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. La vittima, ricorsa a cure mediche ospedaliere, ha ricevuto una prognosi di venti giorni.