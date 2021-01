Rifiuta di indossare la mascherina in centro commerciale e aggredisce i militari: arrestato

L'uomo, cittadino rumeno, ha dato in escandescenza dopo l'invito dei militari di rispettare le norme di sicurezza

Si è presentato in un centro commerciale del quartiere Falchera, a Torino, senza mascherina, completamente non curante delle norme di sicurezza anti-Covid. All’invito di un membro del personale della struttura di indossarla, ha dato in escandescenza ed ha aggredito i poliziotti con calci e pugni.

CITTADINO RUMENO IN MANETTE

Attimi di caos provocati da un cittadino rumeno, al momento dell’episodio completamente ubriaco. L’uomo ha prima aggredito il personale del centro ed ha quindi attaccato con violenza anche i militari giunti sul posto. Immobilizzato, è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.