Rifiuti, cantieri e vandalismi. «I guai della stazione Stura»

Ad aspettare i treni non c’è quasi nessuno, così come deserti sono anche il piazzale esterno e le biglietterie. Una stazione fantasma la Torino-Stura, a nord della città tra il quartiere Falchera e l’ex zona industriale Abbadia di Stura. Scendendo col tram 4 dopo aver percorso il tunnel di corso Giulio Cesare, ci si accorge subito di essere capitati in un ambiente quasi spettrale. I binari sono bui, le scalinate sinistre, insomma, l’atmosfera è ben diversa da quella di Porta Nuova, Porta Susa o Lingotto. Eppure qui transitano i convogli diretti in diversi comuni piemontesi tra cui Alba, Asti, Chieri, Chivasso, Fossano, Pinerolo e Rivarolo, più quelli per Milano Centrale.

Ciononostante, in tutta la stazione regna il più assoluto silenzio, interrotto solo dall’altoparlante che annuncia l’arrivo dei treni o ricorda di non oltrepassare la linea gialla. Ma a dir la verità non ce n’è bisogno, perché sia agli arrivi che alle partenze i pendolari – per la maggior parte extracomunitari – si contano sulle dita di una mano. Una piccola cabina è stata divelta dai vandali e si trova ancora a terra, ma a fare impressione è soprattutto il cavalcavia, divenuto ormai una piccionaia e pieno di escrementi e piume di uccelli, senza contare l’erba cresciuta a dismisura e che nessuno vuole mai tagliare. Ma non è finita. Una signora col bambino prova ad entrare nel bar a prendere un caffè. Niente da fare, chiuso. «Ma com’è possibile?», si domanda la donna. Effettivamente, fuori dalla porta non c’è alcun avviso. Poi ci sono i i cocci di vetro, le discariche abusive e i cantieri, che sono lì da una vita con le loro recinzioni. E le siringhe. Molte sono nascoste negli angoli sotto il cavalcavia, ma se ne trovano anche gettate in mezzo ai binari. Del resto, la stazione è spesso un ritrovo di disperati e tossici, che di notte arrivano per dormire e bucarsi. Ma anche i ladri, di tanto in tanto, vengono a fare una visita. Come qualche anno fa, quando nel corso di un raid avevano sradicato le pulsantiere degli ascensori e imbrattato i display.