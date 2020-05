Rifiuti, cantieri e sicurezza. «Diamo voce ai cittadini»

Dare voce ai cittadini nelle scelte progettuali del territorio. È questo l’intento del comitato Parella Sud-Ovest nato due anni fa per combattere il degrado nell’area delimitata tra via Pietro Cossa, corso Francia, corso Marche e strada Antica di Collegno, «Abbiamo iniziato a segnalare ad Amiat e al Comune le tante discariche presenti nei lotti abbandonati di via Madonna delle Salette, a due passi dalle scuole Levi e Cattaneo, organizzando poi un dibattito pubblico per capire come riqualificare l’area in vista del futuro palavolley – spiega l’ideatore del comitato, Lorenzo Paparo -. Poco alla volta abbiamo poi allargato le nostre azioni su tutto il quartiere». Sono tante le iniziative messe in campo dal comitato che si sono rivelate utili a risolvere situazioni critiche.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++