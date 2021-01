Rigano e vandalizzano 60 auto in sosta e poi fuggono a bordo di una Panda blu

Righe sulle fiancate, ma anche sul cofano e sul baule. Ad essere colpite, almeno sessanta macchine posteggiate. Un maxi-raid, come da tempo non se ne vedevano, ha interessato le auto nel controviale di corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra via Filadelfia e corso Sebastopoli. I fattacci sono avvenuti nel weekend, verosimilmente di notte, e i proprietari si sono ritrovati la brutta sorpresa ieri mattina mentre salivano in macchina per recarsi al lavoro. «Non potevo avere un inizio d’anno peggiore», dice sconsolata una signora mentre, col cellulare, fotografa i danni arrecati alla sua vettura. Danni che sono stati fatti in almeno tre isolati. Qualcuno sull’auto ha una riga soltanto, qualcun altro ne ha un paio. E siccome le vetture interessate sono troppe per pensare a un’azione mirata per ripicca, chi le ha sfigurate deve averle scelte a caso.

Nel frattempo, le vittime del brutto gesto hanno presentato denuncia alla polizia, chiamata ieri di prima mattina. Toccherà agli agenti indagare per identificare i responsabili del raid, ma in base alle prime informazioni sembra già esserci una pista. I vandali, infatti, potrebbero essere i membri della famigerata “banda della Panda blu”.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++