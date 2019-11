Rihanna all’Allianz Stadium, la Juve ha una tifosa in più

La star, amica di Dybala, immortalata sugli spalti per Juve Atletico Madrid: indossa una maglietta con la scritta "Riri"

Big sugli spalti dell’Allianz Stadium. E che big! Si tratta di Rihanna, star internazionale immortalata, questa sera, in tribuna nell’impianto di gioco bianconero, per assistere a Juve-Atletico Madrid. La cantante, amica di Dybala, è arrivata nel capoluogo piemontese oggi per seguire la partita di Champions League. Indossa una maglietta a strisce bianconere con stampato sulla schiena la scritta “Riri”.