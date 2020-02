Il rilancio dell’ex area Tramet. Ecco il nuovo polo industriale

Entro il 2021 l’ex area Tramet di via Argentera, a Mappano, cambierà completamente aspetto. Sede per anni di un’azienda di trafilati in acciaio, la zona che si affaccia anche su via Verdi era stata adibita a deposito di auto nuove da alcune concessionarie del torinese. Ora, l’intera area è stata acquisita dalla vicina Lavanderia Industriale Mappanese (Lim) che darà vita ad un nuovo polo industriale.

Sono stati abbattuti i vecchi edifici dell’ex fabbrica e si è iniziato a costruire il nuovo complesso che sarà all’avanguardia sul piano ambientale grazie ad un impianto di riciclaggio delle acque e al fotovoltaico.

