Rimane incastrata nel canestro, arrivano i vigili del fuoco e la “salvano”

Un gioco finito male. Rimane incastrata nel canestro, neanche fosse lei la…palla da basket, e per tirarla giù serve l’intervento dei vigili del fuoco!! Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, ma la scenetta non può non suscitare una certa ironia, sia da parte dei soccorritori, sia da parte della “salvata” stessa la quale, una volta messi i piedi a terra e sgranchitesi gambe e braccia, si lascia andare ad un piacevole sorriso mentre ringrazia i suoi salvatori.