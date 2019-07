Rimborsopoli, Cirio è fuori. Chiesto il processo per 18

Un’altra stagione della politica di casa nostra si avvia verso il banco degli imputati. Dopo le 22 condanne per le spese pazze ai tempi di Roberto Cota presidente, la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 ex consiglieri finiti nell’inchiesta “Rimborsopoli bis”, lasciando dunque “fuori” gli altri 28 che erano stati iscritti sul registro degli indagati, tra cui l’attuale governatore Alberto Cirio, per cui è stata chiesta l’archiviazione. Altri quattro, tra cui Andrea Buquicchio dell’Italia dei Valori (difeso da Stefano Castrale) e il leghista Gianfranco Novero (avvocato Mauro Anetrini) hanno scelto la via del patteggiamento, restituendo le cifre contestate e risarcendo i danni d’immagine alla Regione.

