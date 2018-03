Rimborsopoli Piemonte, si riapre il dibattimento in appello: ok a nuovi testi

Si riapre il dibattimento nel processo d’appello, a Torino, per la “Rimborsopoli” degli ex consiglieri regionali del Piemonte. La Corte, accogliendo in parte le istanze delle difese e della procura generale, ha ordinato l’audizione di una quindicina di testimoni per fare luce su alcune delle spese contestate agli imputati.

LE CONDANNE DEL PRIMO GRADO

In primo grado, nel 2016, il processo terminò con dieci condanne (una delle quali a 4 mesi per Augusta Montaruli, oggi deputata Fdi) e quindici assoluzioni, comprese quelle dell’ex governatore Roberto Cota e degli esponenti leghisti Riccardo Molinari e Paolo Tiramani, neoeletto in Parlamento.