Rinasce l’ex centro sportivo e il calcetto sfida il degrado

Addio degrado e furti. Addio abbandono. Chiuso da due anni e mezzo per motivi di sicurezza, il centro sportivo di strada Lanzo 186 si prepara a rinascere grazie a un corposo intervento di riqualificazione. A darne notizia è il presidente della circoscrizione Cinque, Marco Novello, che giusto ieri ha messo la parola fine alla querelle legata ai mancati progetti per la struttura di Barriera Lanzo. «La società sportiva dilettantistica “Pari e dispari” – racconta Novello – ha ottenuto la concessione. Nasceranno campi da calcetto e da tennis e i lavori inizieranno quanto prima. Siamo, dunque, fiduciosi per il lieto fine dell’operazione».

La struttura, risalente al 1972, è abbandonata da alcuni anni. Al suo interno trovano posto un campo da calcio, due campi da tennis e diversi campi da bocce, oggi in evidente stato di degrado. Oltre a non poter sfruttare questo centro sportivo, i residenti hanno subito molti disagi con il suo abbandono. Gli anni di incurie hanno permesso un proliferare delle zanzare nella vegetazione incontrollata che ha progressivamente invaso il complesso. «Il pericolo riguarda principalmente i bambini che giocano nel vicino giardinetto e che con l’arrivo del caldo viene invaso dalle zanzare tigre» spiega Maria Vittoria Calza, referente del comitato per la riqualificazione di Barriera Lanzo. Si spera che il ripristino possa finalmente valorizzare i 9mila metri quadrati dell’impianto.

«Finalmente una buona notizia – continua Novello – dopo ben due bandi andati deserti». La sospensione delle attività aveva messo un freno al futuro del campo da calcio a 8 e dei campetti da tennis e da bocce. In un paio di occasioni i ladri avevano anche fatto razzia di rame dai lampioni e messo a soqquadro un vecchio deposito, per rubare alcuni materiali al suo interno. Entrando di notte nella struttura e facendo attenzione a non farsi beccare. Infine in passato gli anziani avevano chiesto di poter utilizzare i campi da bocce. Ma il progetto, nonostante tutti i buoni propositi del caso, non è mai andato in porto.

Ora la speranza è che il rilancio dei campi porti entusiasmo nei giovani del quartiere che si trova a poca distanza dal Comune di Venaria. Cacciando via, una volta per tutte, il timore legato alle occupazioni o alle scorribande dei ladri.