Rinasce l’ex sede del Toroc: uffici al posto del degrado

L’ultima notizia ci porta all’autunno dello scorso anno, con la rimozione del totem olimpico. Caduto per terra, e poi portato via dagli operai. Oggi l’eredità pesante del 2006 torna a rivedere la luce. Non più una luce legata alle olimpiadi invernali, bensì l’avvio di un cantiere che rilancerà con una vesta del tutto nuova l’ex sede del Toroc di corso Novara 96 angolo via Bologna. Nel palazzo che ospitava gli uffici del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino 2006, disabitato da anni, sono partiti i cantieri di riqualificazione che porteranno nel borgo Rossini nove piani di uffici da affittare. Due piani e mezzo li avrebbe già presi una società che si occuperà di corsi di formazione.

I primi uffici saranno pronti a novembre 2020 ma la fine dei lavori è prevista per il mese di febbraio del prossimo anno. «Una ricaduta economica importante per questa parte di territorio», spiega il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio.

