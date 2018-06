Rinascono i laghetti di Falchera: consegnati gli orti ai coltivatori

VIA DEGLI ULIVI I primi 82 terreni in mano ai pensionati del quartiere: «Stop all'abusivismo»

Falchera comincia a vedere la luce, dopo il progetto della rinascita dei campetti di via degli Ulivi ecco un altro atteso intervento. A cinque anni dall’esproprio i terreni, riqualificati, di via degli Ulivi sono tornati ai coltivatori. Si è svolta ieri l’assegnazione degli orti urbani nella zona dei laghetti, un tempo discarica a cielo aperto. Dei 120 orti realizzati ne sono stati assegnati 82 a seguito di un bando pubblico svoltosi nei mesi precedenti. Per l’assegnazione dei rimanenti verrà aperto un nuovo bando.

La coordinatrice all’Ambiente Valentina Ciappina ha spiegato che si tratta di strutture di altissimo livello, ognuna dotata di una casetta degli attrezzi in muratura, servizi igienici ed impianto idrico a norma. La presidente della circoscrizione 6, Carlotta Salerno ha ribadito l’importanza di questo progetto, «per controllare il territorio basta esserci, con la presenza di chi cura e coltiva gli orti questo posto diventerà sicuro e quando avremo terminato il parco dei laghetti sarà un posto meraviglioso».

L’iter per la realizzazione degli orti era iniziato nel 2015 sotto la precedente amministrazione. Alla consegna delle chiavi anche l’ex assessore all’Ambiente della giunta Fassino, Enzo Lavolta. «Sono contento che l’amministrazione abbia voluto dare continuità a questo percorso».

Soddisfatto anche l’attuale assessore all’Ambiente, Alberto Unia, che ha voluto ribadire ancora l’importanza che questo progetto ha per la sicurezza, da sempre considerata critica in questa zona. «È importantissimo presidiare quest’area che è enorme. Chi ha l’orto qui sicuramente ha un occhio di attenzione maggiore. Valuteremo un modo per permettere a queste persone, almeno nel primo periodo, di fare segnalazioni dirette di eventuali violazioni».

Questa è la prima fase di un ambizioso progetto di riqualificazione che mira a realizzare un parco grande quanto quello del Valentino, con 850 nuovi alberi, due specchi d’acqua navigabili da canoe e pedalò ed una spiaggia. I laghetti saranno collegati da una passerella, avranno una spiaggia declinante sull’acqua dove si potrà prendere il sole, gestita da una «Club house».