Rinchiusa a chiave in un magazzino con scatoloni pieni di mascherine: liberata [FOTO e VIDEO]

Episodio curioso in via Aosta: la donna, in stato di alterazione psicofisica, non ricordava come avesse fatto ad entrare nello stabile. Il materiale medico è stato ceduto al "Giovanni Bosco"

Un episodio molto curioso ha caratterizzato la mattinata di venerdì in via Aosta, a Torino. Un passante in transito per la strada ad un tratto ha udito delle grida di aiuto da uno stabile abbandonato, con un portone in ferro chiuso a chiave. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante, insieme ai vigili del fuoco, hanno poi liberato la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, che ha dichiarato di non ricordare come avesse fatto ad entrare nel magazzino il giorno prima.

MASCHERINE CEDUTE AL “GIOVANNI BOSCO”

All’interno dello stabile, in stato di abbandono, gli agenti hanno poi trovato ben 5 scatoloni sigillati, contenenti in totale 600 mascherine FFP2. Il motivo? L’appartamento, fino al 2018, apparteneva al Sermig che, con ogni probabilità, nel corso del trasloco, aveva dimenticato il materiale nel magazzino. Le mascherine sono state cedute al personale dell’ospedale “Giovanni Bosco” di Torino.