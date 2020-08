«Riparto da Tiki Taka». La Ventura al Gf?

I due nomi più prestigiosi della televisione piemontese sono pronti a tornare sul piccolo

schermo, con ruoli nuovi e in parte inediti ma anche con nuove energie e nuovi stimoli.

Dopo la tragedia che lo ha colpito a causa del coronavirus e la sua stessa malattia, erano iniziate a circolare alcune voci – subito smentite – per cui Piero Chiambretti non sarebbe più tornato in tv, provato dall’esperienza. Tutt’altro: «Lavorare è una cura, una grande medicina», ha dichiarato lo stesso conduttore.

