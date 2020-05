Ripartono i lavori della ciclabile: la pista pronta entro fine anno

La cartina di tornasole che le cose stanno, lentamente, tornando alla normalità dopo l’emergenza sanitaria è data dalla ripresa dei cantieri, piccoli e grandi, sparsi sul territorio della città. In via Nizza sono tornati ieri gli operai per completare il tratto ancora incompiuto della riqualificazione urbana nel cuore di San Salvario. Come noto, l’obiettivo del Comune è quello di trasformare l’asse viario principale di San Salvario e Nizza Millefonti, rendendo ciclabile l’intera via da Porta Nuova al Lingotto: la pista per le due ruote è già tracciata ma i lavori non sono ancora conclusi.

Deve ancora essere tracciato il tratto più meridionale e resta incompiuto il tratto compreso tra via Valperga Caluso e piazza Nizza, nel quale da ieri sono ritornati gli operai.

