Ripartono le demolizioni del Cad. Il centro smantellato entro Natale

Sono finalmente ripartiti e si avviano ormai alla conclusione i lavori all’ex Cad di via Pio VII 65, nel quartiere Lingotto. Il basso fabbricato di 2600 metri quadrati, un tempo sede di un centro socio-terapeutico per persone disabili ma abbandonato dal 2007, doveva essere demolito e bonificato dall’amianto entro la fine del 2018. Tuttavia, la presenza all’interno della struttura di una quantità di amianto superiore alle previsioni aveva obbligato gli operai a sospendere i lavori, in attesa del nuovo ok da parte dell’Asl.

Alla fine l’autorizzazione è arrivata e così le operazioni sono potute riprendere. Quasi tutto il fabbricato ad oggi è stato abbattuto, ad eccezione di una piccola centrale termica, che verrà demolita alla fine del mese. «Entro Natale l’area sarà completamente sgombra», fanno sapere dalla Divisione servizi tecnici comunale. Terminati i cantieri di demolizione e bonifica, occorrerà ragionare sulla destinazione futura dell’ex centro socio-terapeutico.

L’idea della circoscrizione Otto è di fare un laboratorio di giardinaggio per soggetti portatori di handicap. Ma servirà un progetto concordato con la Città, che ad oggi ancora non c’è perché la richiesta presentata dal centro civico, attualmente, è in corso di valutazione da parte dell’assessorato ai Servizi sociali.