Ripartono le ristrutturazioni delle facciate: «Lavori necessari per oltre 6mila palazzi»

Sono 6mila le facciate dei palazzi torinesi che hanno bisogno di una bella “ripulita”. Ma c’è una buona notizia: negli ultimi mesi è aumentato il numero dei condomini che decidono di investire sull’aspetto estetico (e non solo) del proprio immobile. I dati arrivano dalla presentazione del progetto di riqualificazione Città di Torino da parte di Unicredit. A inizio febbraio il Comune e il gruppo bancario, infatti, hanno firmato un accordo per incentivare la ristrutturazione e la riqualificazione energetica e degli immobili, con agevolazioni sulle tasse da una parte e finanziamenti per i privati dall’altra. «Fino al 2007 – ha spiegato Sandro Golzio, direttore del settore Urbanistica e Territorio di Palazzo Civico – c’erano circa 1.500 di interventi all’anno sulle facciate, mentre adesso siamo fermi a 400: questo è dovuto sia alla diminuzione delle risorse dei privati, ma anche dal calo degli incentivi. Da febbraio, però, abbiamo già registrato un incremento del 25-30% grazie a questa partnership».

Il Comune, grazie al contributo della banca, da febbraio fa infatti sconti alla tassa sul suolo pubblico – la Cosap – per i ponteggi necessari agli interventi: del 25% per i balconi, del 75% sulle facciate e del 100% per i trabattelli, le impalcature che servono per rimuovere scritte o pulire le arcate dei portici. Ma oltre ad un aiuto “monetario”, Unicredit mette a disposizione i propri strumenti finanziari e le varie agevolazioni pensate proprio per attività di riqualificazione: «Abbiamo deciso di “buttarci” in questo importante progetto – ha spiegato Stefano Gallo, regional manager Nord Ovest Unicredit – innanzitutto perché siamo tesorieri e partner del Comune di Torino da molto tempo, ma soprattutto perché ci crediamo. Siamo infatti convinti che possa avere un forte impatto sul territorio: da una parte, nel più immediato presente, abbelliamo la città rendendola più attrattiva per i turisti. Dall’altra parte guardiamo al futuro e creiamo un nuovo indotto per le aziende e le imprese edili, che più di tutte hanno sofferto la crisi degli ultimi anni. E se da una parte c’è una riduzione di imposta, che significa anche 500 euro a persona e 6mila euro per condominio, dall’altra c’è un progetto organico sul tema della casa».

L’idea è che a tornare “come nuovi” non siano solo edifici del centro, ma soprattutto quelli delle periferie: «Ci aspettiamo – ha aggiunto Gallo – che sia capillare, diffusa su tutto il territorio. Ma anche che non riguardi solo l’estetica e la sicurezza: l’idea è che, nel momento in cui il proprietario fa un intervento, possa anche pensare, grazie a delle apposite agevolazioni, di investire sulla riqualificazione energetica del proprio immobile. E, in un momento in cui la parola inquinamento è all’ordine del giorno, male non fa».