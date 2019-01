Ripresa degli allenamenti per il Toro, prezzi popolari in Coppa Italia

Ripresa degli allenamenti in programma il giorno dell’Epifania per il Torino, che anticipa – seppur di poco – la fine delle vacanze per preparare al meglio l’importante appuntamento di Coppa Italia di domenica 13 gennaio in casa contro la Fiorentina.

La squadra di Mazzarri si ritrova al Filadelfia per una seduta a porte chiuse, in cui ritrovare la condizione in vista dei prossimi impegni in campionato e in coppa. Dopo una chiusura di girone d’andata in crescendo, il tecnico chiede ai suoi il definitivo salto di qualità.

Prezzi popolari, intanto, scelti dalla società per riempire il Grande Torino in vista della sfida degli ottavi di finale contro i viola. Per gli abbonati, con diritto di prelazione fino al 9 gennaio, tagliandi di curva a 5 euro, distinti a 10, tribuna granata a 15 e poltroncine granata a 40. Per i non abbonati curve a 10 euro, distinti a 15, tribuna granata a 20, poltroncine a 50.