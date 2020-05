Ripresa, salute e buon senso: «Solo così si potrà ripartire»

I cittadini cercano di essere ottimisti: «Ognuno faccia la sua parte», raccontano a “CronacaQui”. Voglia di ricominciare e uno sguardo al futuro nel corso del tour quotidiano tra le strade di Torino.

Roberto I PERICOLI

Roberto, residente in Barriera di Milano, viaggia in punta di piedi. L’emergenza coronavirus è sempre presente, anche ora che il governo ha allentato le misure. Le sicurezze, insomma, sono poche. «Penso che la fase 2, con la possibilità di uscire, sarà persino più pericolosa della 1. Infatti le notizie discordanti tra regione e regione, nei vari telegiornali, hanno solo raggiunto lo scopo di aggiungere altra confusione a quella già esistente, per cui l’unica cosa sicura dopo il 4 è stata il 5».

Vincenzo RIPRESA ECONOMICA Vincenzo, da sempre assiduo lettore di CronacaQui oltre che collega giornalista, non ha dubbi su quello che il futuro ci porterà. «Dalla fase 2 – racconta – mi aspetto il calo dei decessi, dei malati, dei contagiati e la ripresa economica». Una prospettiva davvero fantastica, un bel regalo per la nostra città che ha bisogno di rialzarsi e di guardare al domani con ottimismo. Manuela BUON SENSO «Dalla fase 2 mi aspetto buon senso dai cittadini e un comportamento sano e rispettoso del prossimo in modo da sconfiggere il virus prima possibile, per consentire così a tutte le attività ancora chiuse di poter riaprire prima possibile», racconta Manuela. Alessandro REGOLE Alessandro, di professione tabaccaio, punta su poche regole. Molto chiare. «Rispettiamole tutte – spiega -. Ripartiamo insieme senza lasciare indietro nessuno. Voglio credere che saremo in grado di sviluppare un senso di coscienza comune». Per un domani migliore del presente. Beppe SPERANZA E CERTEZZA «Per me la Fase 2 significa speranza e certezza che ce la faremo». Ne è convinto Beppe Tesio, volontario Procivicos. «È importante mantenersi in salute, nutrirsi bene e continuare a compiere tutte le azioni di prevenzione attuate sinora che ci hanno permesso di arrivare fino a qui». Federica VOLONTARIATO «Dall’inizio dell’emergenza non lavoro più, ma continuo ad aiutare il prossimo». Non si perde d’animo Federica Fulco, presidente del comitato TorinoinMovimento da tanti anni attivo sul territorio della Circoscrizione 4. «Non bisogna smettere di sperare». Vanda INDENNIZZI «Anche noi giornalai abbiamo diritto a un indennizzo perché siamo sempre in prima linea». È agguerrita Vanda Sabia, edicolante di piazza Castello, angolo via Pietro Micca, che non ha mai chiuso il suo chiosco dall’inizio dell’emergenza.