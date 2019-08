Riqualificata l’area giochi di piazza Sofia: installate quindi nuove “giostrine” per i più piccoli

Riqualificata l’area giochi di piazza Sofia a Torino, nel parco della Confluenza. Lo ha reso noto il Comune di Torino spiegando che mancano solo alcune rifiniture (che saranno ultimate a settembre) per il completamento dei lavori, ma intanto è possibile già accedere alle 15 nuove attrezzature per il gioco che identificano l’area come la più grande tra quelle che hanno potuto beneficiare dei fondi AxTo.

I NUOVI ATTREZZI PER I BAMBINI

Lo spazio di piazza Sofia destinato ai più piccoli è stato infatti allargato (in precedenza i giochi erano soltanto cinque). Da oggi i più bambini potranno divertirsi con questi nuovi attrezzi (posati dai tecnici del verde della Città di Torino): un gioco combinato con reti 3d, una teleferica, due altalene doppie, una palestrina, due spaghetti rotanti, due giostrine basse, una giostrina alta a cui appendersi, un combinato con parete di arrampicata, tre giochi a molla ed una casetta con pannelli.

POSATA PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK

Sotto i giochi, per sicurezza, è stata posata una pavimentazione antishock, raggiungibile attraverso i nuovi camminamenti realizzati con piastrelle in cemento. La sicurezza dell’area è anche garantita dalla nuova recinzione in rete metallica con tre cancelletti e dalla nuova segnaletica interna. A settembre la semina del prato e la posa di tre nuove panchine. Il costo dell’intervento è stato di circa 107mila euro.