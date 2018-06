Riqualificazione dell’ex Türck: «Rischio infiltrazioni mafiose»

PINEROLO L’allarme di Libera per lo stabilimento in stato di abbandono

Libera lancia l’allarme infiltrazioni mafiose sull’area dell’ex Merlettificio Türck di corso Piave. Da quarant’anni il recupero del Türck fa discutere cittadini, associazioni locali e politici, e nel frattempo il degrado è cresciuto. Il Comune sta trattando con i privati che possiedono i diritti edificatori per trovare una soluzione di compromesso: un intervento con meno alloggi degli 869 vani previsti oggi, ma che permetta di risolvere il problema.

Il futuro dell’ex merlettificio non lascia indifferente il Presidio Libera “Rita Atria” di Pinerolo che ha preparato un documento articolato chiedendosi «A chi giova una sua riqualificazione in chiave residenziale?». Intanto l’associazione manifesta la sua preoccupazione: «Non possiamo esimerci dal ricordare che anche nella nostra regione il settore dell’edilizia rimane uno di quelli più a rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, delle mafie. Un settore da sempre utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco e per investimenti “opachi”».

Il timore di Libera è che l’operazione, una volta approvata dal Comune, possa passare di mano dai noti imprenditori pinerolesi che detengono i diritti a “meno noti” imprenditori di un settore critico e delicato. Le altre preoccupazioni espresse riguardano la possibile demolizione di un pezzo di storia cittadina e l’effetto di svalutazione dei prezzi che nuovi alloggi avrebbero su quelli esistenti, nonché problemi di viabilità e inquinamento.

L’assessore comunale all’Urbanistica, Giulia Proietti ribatte: «Il Comune può concordare l’impatto urbanistico dell’intervento, valutando la ricaduta pubblica. Per eventuali passaggi di mano, non possiamo fare nulla, perché la proprietà è privata, ma occorre rispettare le leggi che vigono in questo ambito».