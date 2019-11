Il riscaldamento non funziona. Centinaia di famiglie al freddo

Il quartiere Maddalene è di nuovo al freddo: «Adesso basta, farò un esposto alla Procura, non può succedere così tutti gli anni», tuona Antonio Zullo, consigliere comunale della Lista per Chieri e da sempre voce del quartiere popolare.

Ieri sono stati tanti i residenti di via della Resistenza a lamentarsi per il calo delle temperature negli alloggi, tempestando di telefonate l’Atc e il Comune. Un paradosso rispetto al tempo all’esterno, visto che la pioggia ha finalmente dato tregua al Torinese ed è spuntato anche un tiepido sole.

Alle Maddalene abitano centinaia di famiglie e molte hanno dovuto fare i conti coi termosifoni gelidi. Non è una novità per il quartiere: già un mese fa aveva denunciato lo stesso problema, subito dopo l’accensione nel periodo autunnale. «Ogni anno l’Agenzia territoriale per la casa si accorge troppo tardi che ci sono dei guasti o dei malfunzionamenti – sottolinea Zullo, che in passato è stato anche assessore comunale alle Politiche sociali -. Non capisco perché non si possa intervenire prima con le dovute manutenzioni. Anche il Comune dovrebbe farsi sentire in questi casi: quando io ero in giunta, non è mai capitato che qualcuno rimanesse al freddo. Bastava sollecitare direttamente l’Agenzia».

L’Atc ammette il problema di ieri ma assicura che nel giro di 24 ore sarà tutto risolto: a quanto pare gli addetti, intervenuti già in giornata, hanno riscontrato una perdita nella conduttura principale del riscaldamento. A quel punto si sono attivati per trovarla e ripararla.

Intanto questo problema ha comportato una riduzione della potenza che poi è ricaduta sulle palazzine collegate “a ragnatela”. Il risultato è che alcuni abitanti delle palazzine si sono ritrovati al freddo mentre altri hanno ricevuto regolarmente calore.

Conclude Zullo: «La gente delle Maddalene è stanca di questa situazione, anche perché paga il riscaldamento regolarmente: le bollette sono salate, soprattutto per famiglie in difficoltà economica. Ma nessuna di loro riceve degli sconti quando i termosifoni non funzionano. Per questo pretendiamo che l’Atc faccia manutenzione e programmi degli interventi per evitare questi continui disservizi».