Riscaldare q.b. e servire

Nelle vacanze natalizie ci toccano i Tg precotti. Ne esiste un modello ben preciso, surgelato nei frigoriferi delle emittenti televisive, sul quale sono ammesse poche varianti. Ecco il menu: coperto e pane politico come sempre, ma generico (anche i politici sono in vacanza) con tovaglia natalizia stampata a slogan (il governo è allo sbando, abbiamo abolito la povertà, pensano solo alle poltrone, ecc…).

Antipasti di stagione: alluvione all’indonesiana, carrellata di città d’arte affollate, coda di saldi in bellavista, cimenti invernali in acqua diaccia, piste di sci alla fatelargo. Come primo il 2020 propone una minestra scaldata, ma chic: Ibrahimovic che torna al Milan. Prodotti del giorno per il secondo. Quest’anno va molto l’arrosto di koala all’australiana e lo scappellotto alla papalina.

Per dessert un classico delle feste: trionfo dei botti. Col loro sequestro se il Tg è prima di capodanno, coi feriti se è dopo. Dopo cena, come gioco da tavolo, può andar bene la novità tutta italiana, addirittura radicale, del “nessuno tocchi”. Vince chi scova l’ultima categoria da proteggere. Dopo il pannelliano “nessuno tocchi Caino” che difende i delinquenti, è arrivato il “nessuno tocchi Abele” che tutela le loro vittime.

Di fresco varo è l’associazione “nessuno tocchi Ippocrate” che protegge medici e paramedici assaliti in ospedale a bottigliate in testa dai parenti dei pazienti. Voi potreste vincere con un “nessuno tocchi Socrate” per i diritti dei docenti schiaffeggiati a scuola, un “nessuno tocchi Minosse” per gli arbitri malmenati, un “nessuno tocchi il tocco” per i giudici e infine – perché no? – un “nessuno tocchi”. E basta. Per le donne palpeggiate.

collino@cronacaqui.it