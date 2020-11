Rischia di partorire in auto, nel traffico: i carabinieri la scortano fino al pronto soccorso

I militari hanno attivato i dispositivi di emergenza ed hanno accompagnato la donna in ospedale dove ha dato alla luce un maschietto

Donna sta per partorire, il tempo stringe. I carabinieri la aiutano, scortando la vettura con a bordo la futura mamma, fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna dove poi lei dà alla luce un maschietto. E’ il lieto fine di un episodio accaduto questa mattina, poco dopo le 8,20, in corso Cairoli (quartiere Centro) a Torino.

Qui, infatti, l’equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile dell’Arma si è visto all’improvviso affiancare da una macchina. Il conducente, un cittadino nigeriano, ha segnalato ai militari la necessità di raggiungere quanto prima l’ospedale perché la compagna stava per partorire. Ma il traffico, provocato da un cantiere stradale, ne intralciava la corsa.

I carabinieri non si sono persi d’animo. Hanno attivato i dispositivi di emergenza ed hanno scortato il veicolo fino al nosocomio, dove sono giunti dopo 10 minuti. Per fortuna tutto è andato bene: la donna, come hanno poi constatato i medici, aveva appena partorito un maschietto.