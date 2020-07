«Hai rischiato di investirmi» e lui lo minaccia con un coltello

Volevano regolare la questione con un grosso coltello, ma l’intervento di alcuni genitori dei ragazzi presi di mira ha evitato il peggio. Due abitanti di Airasca, di 39 e 49 anni, sono stati denunciati per minaccia aggravata. Tutto risale alla serata di martedì 21 luglio. Il primo sta girando in bicicletta per il paese, quando ha un diverbio con un ragazzo di 19 anni in via Falcone: il giovane lo accusa di aver rischiato di investirlo e si accende una lite verbale accesa, che non accenna a placarsi.

In soccorso del ragazzo, arrivano anche un gruppo di amici e l’uomo decide di andarsene. A questo punto sembrerebbe tutto finito, ma non è così. Il 39enne torna sul posto un’ora dopo, verso le 23.30 e non lo fa da solo. Con lui ha un amico di 49 anni, ma soprattutto un grosso coltello in mano, probabilmente da caccia, e intende farsi giustizia con quello, minacciando di morte sia il ragazzo che si era lamentato, sia i suoi amici.

Per evitare che capiti il peggio, è fondamentale l’intervento dei genitori di alcuni dei ragazzi, che chiamano i carabinieri. I due uomini capiscono che non è aria e decidono di andarsene, buttando via anche il coltello in una bealera.

Sul posto intervengono i carabinieri della stazione di None, che riescono a rintracciarli e a denunciarli, ma sono vani i tentativi di ritrovare l’arma gettata nel canale. Il fatto ha destato non poco scalpore, anche per la presenza di testimoni, che nei giorni seguenti hanno commentato con disgusto e parole di biasimo l’accaduto.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del fatto, ma le motivazioni della reazione alla lite verbale, sfuggono. Una delle ipotesi sul tavolo è che il 39enne avesse delle ruggini passate con qualche genitore dei ragazzi e avrebbe approfittato dell’accaduto per tentare di vendicarsi.