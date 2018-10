«Abbiamo rischiato di sparire, ora siamo pronti a rinascere»

Un circolo salvato in extremis un anno e mezzo fa, quand’era a un passo dalla chiusura. «L’intero direttivo si era dimesso. Rischiavamo di non arrivare ai 60 anni». Corrado Scaia di anni ne ha 86 ed è lui che dal 2017 presiede la bocciofila Borgo Rossini, a Regio Parco. Una struttura che agli albori sorgeva al bar Deusebio di via Reggio, prima di trovare la sua sede definitiva a due passi dall’ex Manifattura Tabacchi, in corso Mamiani 5.

Ma che a metà dell’anno scorso si era ritrovata in una situazione critica, con il presidente e tutti i consiglieri che avevano deciso di lasciare. E così è subentrato lui, Corrado, ex elettricista che a casa conserva una foto con Pelé e che per quindici anni ha prestato servizio al vecchio stadio Comunale.

Oggi non c’è più tempo di pensare al passato. «Guardiamo avanti». Certo, le difficoltà non mancano. L’edificio è enorme – sei campi all’aperto per le bocce volo, otto per la petanque, il bocciodromo con cinque campi coperti, il mega-salone col bar e i vari gazebo – e le spese da sostenere sono molte. Anche quelle non previste, come le grate alle finestre per evitare i furti o la riparazione del tetto che perdeva acqua. Tuttavia, a far risparmiare ci pensa lui, il presidente aggiustatutto.

«Con i circuiti elettrici ci sa sempre fare», assicura il vice, Maurizio Pasqua. Certo, i lavori grossi li eseguono le ditte, ma per il resto Corrado sa ancora il fatto suo. «Il mestiere non si disimpara». Del resto, alla Rossini sono dei vincenti nati. Campioni d’Italia nel 1976 con il quartetto magico Minuto, Quaglino, Baldo e Gregorio. Ma ottimi risultati anche di recente, come il secondo posto ai campionati nazionali di petanque. E tra una partita e l’altra, oggi ci sarà anche il tempo per festeggiare. «Celebriamo la festa dell’uva, una tradizione. Prima una piccola vendemmia, poi pranzo tutti insieme».