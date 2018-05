Rischio antagonisti: blindato il corteo attraverso il centro

La quiete prima della tempesta. Non sono pochi a pensarlo e a ritenere che oggi al corteo del 1° Maggio, dedicato alla sicurezza sul lavoro, i soliti noti non perderanno occasione per disturbare i comizi finali in piazza San Carlo. La manifestazione comincerà alle 9,30 da piazza Vittorio Veneto e il corteo si snoderà lungo via Po e piazza Castello.

Organizzata dalle tre principali sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil), la Festa del Lavoro ha il patrocinio del Comune di Torino. E quest’anno, così come accaduto nel 2017, vi parteciperanno anche attivisti dei centri sociali, Askatasuna in testa.

Non ci sono segnali che possano far prevedere disordini e proteste, ma d’altra parte era stato così anche lo scorso anno e nel 2016 e 2015 quando gli squatter si resero protagonisti di lanci di uova marce contro il sindaco di allora Piero Fassino.

Lo scorso anno non è andata meglio a Chiara Appendino nei confronti della quale erano stati pronunciati insulti e urlati slogan: «Con voi non è cambiato nulla».

