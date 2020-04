Quando non si hanno i guanti, bastano degli stecchini e una buona dose di originalità

In tempi di pandemia tutto può essere veicolo di rischio: persino toccare con le dita i tasti di un ascensore, in ufficio come nel proprio edificio di residenza. La soluzione? Un po’ fuori dal comune, ma assolutamente efficace: dotarsi di…stecchini.