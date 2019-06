Rischio frane, autostrada chiusa tra Ivrea e Pont-Saint-Martin

Segnale d'allerta dai sensori in località Chiappetti di Quincinetto: la Torino-Monte Bianco spezzata in due

Dalle prime ore del mattino di oggi è chiusa l’autostrada Torino-Monte Bianco nel tratto compreso tra le uscite di Ivrea e Pont-Saint-Martin, diciotto chilometri in tutto, a causa di un rischio frana in località Chiappetti di Quincinetto.

Sono stati i sensori installati per monitorare il movimento del terreno a dare l’allarme, dopo le forti precipitazioni di ieri, inducendo i gestori – Ativa e Sav, con la fattiva collaborazione della polizia stradale – a chiudere al traffico il tratto autostradale.

Obbligo di uscita a Ivrea, dunque, per chi è diretto in Val d’Aosta, con prosecuzione lungo la SS26. Uscita obbligatoria a Pont-Saint-Martin, invece, per chi è diretto in Piemonte. Sul posto agenti della polizia di stato, carabinieri e delle polizie locali, impegnati a gestire il maggior afflusso di veicoli sulle strade ordinarie. La chiusura dell’autostrada resterà in vigore fino alla cessazione del segnale di allerta.