«E‘ a rischio il servizio di vigilanza nelle palazzine liberate dell’ex Moi»

Sgomberati con grande fatica agli sgoccioli del 2018, il rischio è che prima o poi gli scantinati e la palazzina recentemente liberati dell’ex villaggio olimpico di via Giordano Bruno possano essere di nuovo occupati. Prelios, la società che gestisce il fondo comunale di investimento proprietario delle case all’ex Moi, infatti, sta navigando in cattive acque finanziarie e potrebbe avere dei seri problemi a pagare il servizio di vigilanza privata attivato proprio in seguito allo sgombero per evitare nuove occupazioni. Una possibile minaccia che senza un’adeguata sorveglianza notte e giorno sembra essere assai concreta.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++