Infortunio per Bernardeschi: a rischio la trasferta contro l’Atalanta

Infortunio per Federico Bernardeschi, che probabilmente salterà la trasferta della Juventus contro l’Atalanta. Nel lavoro post gara in palestra, dopo la vittoria con la Roma che ha regalato alla Juve il titolo di campione d’inverno con due turni d’anticipo, il giocatore – che non era sceso in campo – ha avuto un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni, informa il club attraverso il suo sito internet, verranno valutate di giorno in giorno.