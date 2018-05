“Risolvo i tuoi problemi con Equitalia”, chiesti 18 mesi di carcere per finto Robin Hood

Diciotto mesi di carcere: questa la richiesta del pm Lisa Bergamasco per Davide S., un uomo accusato di essere un truffatore seriale di contribuenti che si sono rivolti a lui per sanare delle pendenze con Equitalia.

La richiesta è relativa ad un episodio risalente al 2013, le accuse sono quelle di falso e millantato credito. In precedenza, nel 2016, il finto avvocato aveva rimediato una condanna a due anni e cinque mesi di reclusione per altri sette casi.

La dinamica era sempre la stessa: dopo aver intascato gli anticipi dai suoi assistiti, tutti disperati per delle vertenze con Equitalia, il presunto Robin Hood spariva letteralmente nel nulla, facendo perdere le sue tracce.

Della questione ha parlato l’avvocato Carlo Mussa, patrono di parte civile per Equitalia al processo, che all’Ansa ha raccontato: “Ogni sistema ha il suo ‘baco’. Il nostro sistema di riscossione ne ha uno che si chiama Davide. Lo dimostra la quantità di denunce e di vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Ormai dovrei essere abituato alle sue vicende, ma ancora non riesco a nascondere l’irritazione. Lui non è un Robin Hood, anzi è uno che truffa persone in difficoltà”.