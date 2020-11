Positivo, lascia il Covid Hospital per una passeggiata: beccato e denunciato

I carabinieri del comando provinciale di Torino, nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati nel fine settimana, intensificati in questo periodo di emergenza, per verificare il rispetto della normativa anticovid, hanno denunciato una persona per inosservanza dell’isolamento domiciliare e chiuso un esercizio commerciale.

ERA IN ISOLAMENTO: BECCATO IN STRADA

In particolare a Venaria, i militari dell’Arma sono stati allertati dal locale Covid Hospital perché un cittadino italiano, sottoposto a isolamento fiduciario (in quanto risultato positivo al virus), si era allontanato senza autorizzazione. Una pattuglia lo ha rintracciato per le vie del paese mentre passeggiava tranquillamente. Ai carabinieri che lo hanno fermato ha riferito di essersi stancato di stare rinchiuso in una stanza. L’uomo è stato ricollocato in isolamento nella struttura.

BAR CHIUSO A TORINO

A Torino, invece, in zona Campidoglio (area sud del capoluogo), i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un bar che aveva consentito l’accesso ad alcuni clienti consentendo loro di consumare al bancone. I carabinieri hanno proceduto a chiudere l’esercizio commerciale per 5 giorni e ad elevare sanzioni amministrative al proprietario ed ai clienti per aver consumato all’interno, per il mancato uso della mascherina e per essersi spostati sul territorio senza un giustificato motivo.