Rissa in Beinasco-Aurora Sporting, denunciati tre uomini

Un 40enne e due 22enni sono accusati di rissa aggravata per il parapiglia durante il match di serie D

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri in seguito alla rissa scoppiata sugli spalti del campo ‘Spinelli’ di Beinasco, domenica 9 settembre, in occasione del match del campionato Dilettanti tra il Beinasco Calcio e l’Aurora Sporting.

I tre, tutti di sesso maschile, sono stati denunciati per rissa aggravata nata dopo che un uomo di 40 anni, visibilmente ubriaco, era sceso dalle tribune e aveva iniziato a urinare sul campo da gioco.

In seguito all’episodio è scaturito un plateale parapiglia che ha coinvolto due ragazzi di 22 anni. I tre, incensurati e residenti a Beinasco, sono stati sottoposti a Daspo e il campo della squadra di casa è stato squalificato per tre turni, da disputare a porte chiuse. Il match invece era stato sospeso per motivi di sicurezza.