Rissa tra detenuti al carcere di Ivrea, italiani contro nordafricani: feriti anche alcuni agenti

Ne dà notizia l’Osapp attraverso una nota del segretario generale Leo Beneduci. “La situazione nel carcere di Ivrea è incandescente, aggravata dalla notevole carenza di organico sia del ruolo di ispettori e agenti oltre a un cronico sovraffollamento di detenuti”, scrive il rappresentante sindacale.

“Solo il costante sacrificio da parte dei poliziotti penitenziari, tra l’altro non indenni da danni alla propria incolumità fisica, riesce a volte, come nella situazione di ieri, a porre rimedio alle precarie e pericolose condizioni che di volta in volta si verificano. Ma è innegabile – conclude Beneduci – che qualora non si provveda a integrare l’esigua disponibilità organica degli addetti del corpo di polizia penitenziaria e non ci si adoperi per una riorganizzazione della struttura non potranno più evitarsi conseguenze anche irreparabili”.