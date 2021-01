Rissa in carcere a Cuneo, ferito agente. Beneduci (Osapp): “Urge aiuto immediato”

E’ accaduto ieri, 9 gennaio, presso il carcere di Cuneo: un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito nel tentativo di fermare la furia di un detenuto sfociata in seguito ad una lite avuta con un altro detenuto. L’agente è dovuto ricorrere alle cure Ospedaliere per trauma chiuso intratoracico.

UNA SITUAZIONE DRAMMATICA

Il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, denunciando l’episodio, parla di una situazione “preoccupante“, e afferma: “Quanto ripetutamente accaduto in queste ultime due settimane nel carcere di Cuneo è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti. La situazione è sempre più drammatica per il personale di polizia penitenziaria. Chiediamo l’intervento immediato del ministro Bonafede”. Conclude poi Beneduci, ricordando che “da ieri l’Istituto è senza un direttore titolare e le cui funzioni vengono svolte da un direttore proveniente dalla Liguria. L’ennesimo carcere del Piemonte e della Valle d’Aosta senza direttore titolare dopo Ivrea, Aosta, Verbania, Novara”