Rissa in discoteca, 25enne finisce al Martini

La lite, iniziata al Pick-Up, sarebbe continuata in via Monginevro

Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato all’ospedale Martini di Torino dopo una rissa iniziata all’interno della discoteca Pick-Up e conclusasi in via Monginevro nella notte del 3 gennaio. Il 25enne era in compagnia di un amico: sarebbero finiti nel mirino di un gruppo di persone nel locale di via Barge. L’aggressione fisica, con calci e pugni, stando al racconto dei ragazzi, sarebbe avvenuta poi all’esterno della discoteca. Sconosciuti i motivi dell’attacco, il 25enne colpito ha riportato per fortuna solamente lievi lesioni. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Paolo.