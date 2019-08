Rissa in un bar: 27enne si scaglia contro i carabinieri. Immobilizzato con il taser

Dà in escandescenza e tenta di aggredire i carabinieri impugnando dei cocci di bottiglia: immobilizzato con il taser. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in un bar di corso Giulio Cesare a Torino dove i militari erano intervenuti per sedare una rissa.

RISSA NEL LOCALE

L’uomo, un 27enne di origine marocchina, insieme con un gruppo di persone, poi dileguatesi all’arrivo dei carabinieri, si era reso “protagonista”, poco prima, di una maxi-lite all’interno del locale. Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine ed il pronto intervento, sul posto, di una pattuglia dell’Arma.

IMMOBILIZZATO CON IL TASER

Alla vista delle divise, mentre il resto della compagnia se la svignava facendo perdere le proprie tracce, il giovane, afferrati dei cocci di vetro da terra, ha pensato bene di scagliarsi contro di loro. I militari però sono stati più lesti e lo hanno bloccato utilizzando lo “storditore elettrico” in dotazione alle forze dell’ordine.

IN OSPEDALE E POI ARRESTATO

Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino per le cure del caso e poi tratto in arresto per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, rissa e danneggiamento.