Rissa tra extracomunitari davanti al centro di accoglienza: in tre si affrontano con coltelli e blocchi di cemento

Si sono affrontati con coltelli e addirittura con un blocco di cemento e solo per miracolo nessuno si è fatto male. E’ successo ieri sera nei locali della società cooperativa “L’accoglienza“, a Montalto Dora. “Protagonisti” della folle rissa tre cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno provvisorio per stranieri: un 22enne proveniente dal Gambia e due nigeriani di 29 e 23 anni.

SI STAVANO AFFRONTANDO DAVANTI ALLA COOPERATIVA

All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Ivrea, i tre erano intenti ad affrontarsi, davanti alla sede della cooperativa, armati di “lame” ed oggetti contundenti. La lite era esplosa per motivi etnici, legati, a quanto pare, alla loro permanenza all’interno della struttura. Uno dei tre extracomunitari, infatti, rissoso e violento, saltuariamente ospite della comunità, era stato allontanato in quanto ritenuto persona non gradita. Da qui la rissa.

ARRESTATI, MEDICATI E ACCOMPAGNATI IN CARCERE

Alla vista delle “divise”, i tre extracomunitari, tutti con evidenti ferite di armi da taglio sulle braccia, si sono calmati ed hanno tentato invano di disfarsi dei coltelli e di un blocco in cemento utilizzati nelle fasi concitate della zuffa. Sono stati tutti arrestati per rissa, lesioni personali e porto abusivo di armi. I carabinieri li hanno prima portati in ospedale, dove sono stati medicati e infine accompagnati in carcere ad Ivrea.