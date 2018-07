Rissa tra gruppi di ragazzi a “Orco Beach”. Finisce in ospedale per difendere il cane

Una tranquilla giornata in riva al fiume finita a cazzotti con un ventenne costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Chivasso. Questo quanto successo, domenica, sulle sponde del fiume Orco, a Chivasso, una delle zone più frequentate, in estate, per trovare riparo dal caldo afoso. Una vera e propria spiaggia con tanto di ombrelloni e bagnanti. Ebbene, è proprio qui, sulle rive del torrente, che sarebbe scoppiata una furiosa lite tra due gruppi di giovani. Un piccolo diverbio che si sarebbe tramutato in rissa con tanto di feriti, a causa di due cani. Le rispettive combriccole erano arrivate sulle sponde del fiume già al mattino, per una grigliata, ma è nel pomeriggio della domenica che gli animi si sarebbero infiammati. Un diverbio nato, prima a causa dei rispettivi cani: in particolare un giovane torinese avrebbe difeso il proprio amico a quattro zampe da due pastori tedeschi troppo esuberanti (e aggressivi secondo alcuni) e liberi di gironzolare sulla spiaggia. Il giovane è stato colpito da un paio di pugni e con il volto sanguinante è finito al pronto soccorso di Chivasso. L’aggressore e i suoi compagni, invece, hanno abbandonato il posto a bordo di un auto facendo perdere le loro tracce. Dopo essersi sottoposto alle cure del caso (la prognosi è di sette giorni), il ventenne, che oltretutto si è reso conto che nella zuffa qualcuno gli sottratto un collanina d’oro, si è recato dai carabinieri della stazione di Chivasso e ha quindi presentato denuncia. Le forze dell’ordine hanno dunque avviato le indagini per provare a identificare l’aggressore e i suoi presunti complici.