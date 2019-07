Risse e schiamazzi a tutte le ore: corso Vercelli come il Far West

Di giorno con l’incubo tossici e ubriaconi sulle sponde della Dora, di sera con i locali che tengono aperto fino a notte fonda diventando crocevia di personaggi poco raccomandabili. La rabbia dei residenti di corso Vercelli riesplode in piena estate a causa degli schiamazzi e delle risse che hanno finito per togliere il sonno al quartiere Aurora.

Portoni danneggiati, sangue sui marciapiedi e gli immancabili vetri rotti. Sono le scene riprese negli anni dai cittadini. «Il nostro quartiere – lamenta Piero – si è trasformato nel più classico dei Far West. A pagare per le quotidiane liti ad alto tasso alcoolico sono quei cittadini che al mattino si ritrovano a far la conta dei danni alle proprie auto e alle porte di casa. Troppi gli episodi per continuare a far finta che non succeda nulla. E le ultime lamentele sono arrivate da corso Vercelli e lungo Dora Napoli. Per questi motivi una delegazione ha in mente di presentare nuovi esposti. «Dopo una certa ora questa zona diventa il luogo di ritrovo di ubriaconi e delinquenti – lamentano in coro anche i commercianti -. Sono quasi tutti extracomunitari. Bevono, litigano e danneggiano tutto quello che trovano. Sarebbe ora di intervenire, magari chiudendo quei locali che tengono aperto tutta la notte».

Ma la chiusura dei locali stranieri, chiesta a più riprese, non si è mai concretizzata. E così in molti hanno tentato di ricorrere a video e filmati notturni, nella speranza di riuscire a far cambiare idea all’amministrazione e alle forze dell’ordine.