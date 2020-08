Il ristorante è chiuso da 6 anni. Naufraga l’ipotesi mini alloggi

Atti vandalici e furti sono ormai un ricordo del passato, anche perché di rom (nel campo di via Germagnano) ne sono rimasti pochi. Eppure nonostante questa apparente buona notizia, la desolazione continua a farla da padrone. Dell’ex ristorante cinese “Grande Mare” di corso Vercelli è rimasto poco o nulla. Nemmeno la scritta. I locali sono chiusi da sei anni ma continua a far discutere, a tal punto che c’è chi ne ha proposto anche la demolizione. Pur di non vederlo in quello stato.

Negli anni è diventato un monumento al degrado. Dopo gli innumerevoli furti, che hanno costretto i titolari ad abbassare la serranda per sempre, sono entrati in scena i nomadi del vicino campo regolare che hanno portato via le tegole e appiccato due incendi. Un vero e proprio incubo su cui, ancora, non si può scrivere la parola fine. Sul vecchio edificio del quartiere Rebaudengo, infatti, sono girate molte voci.

