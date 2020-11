I titolari avevano stipulato convenzioni con le ditte al lavoro nella zona per proseguire l'attività, ma il regolamento non lo consente

Tavoli apparecchiati come in una normale giornata di servizio e, soprattutto, venti persone intente a consumare il pranzo: è l’immagine che gli agenti del reparto di polizia commerciale della municipale di Torino si sono trovati davanti una volta entrati all’interno del ristorante del Ch4 Sporting Club, in via Trofarello.

I commensali? Tutti operai, dal momento che il ristorante del circolo dopo la chiusura imposta dall’inclusione del Piemonte tra le zone rosse si era reinventato mensa aziendale per i lavoratori dei cantieri presenti in zona: i titolari, infatti, avevano stipulato una convenzione con varie ditte.

La polizia municipale, però, ha contestato il fatto che il ristorante del circolo debba servire, per regolamento, solo i fruitori delle strutture sportive, al momento chiuse. Vietata anche la vendita di cibo da asporto, pubblicizzata peraltro sulla pagina Facebook del locale.

Per questo motivo è scattata una multa per violazione del Dpcm (400 euro), con contestuale chiusura dell’esercizio per cinque giorni: mera formalità, dal momento che avrebbe dovuto essere chiuso comunque.

Nessun provvedimento, invece, per gli operai: non potevano sapere che il servizio mensa non fosse in realtà consentito presso quel locale. Unico inconveniente: aver dovuto interrompere il pranzo.